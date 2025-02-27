中評社北京2月27日電／網評：學分互認，打破高校知識的“圍墻”



來源：光明日報 作者：李曉



近日，中南大學、湖南大學、湖南師範大學三所高校課程互選、學分互認的教學合作模式正式拉開序幕。湖南省教育廳印發《岳麓山大學城高校學分互認、後勤共保、設施共用實施方案（試行）》，從政策層面為高校資源互補融合夯實了制度保障。



修學分是大學生活的“規定動作”，而“學分互認”無疑打破了慣有方式。跨校選課為學生提供更廣泛、更豐富的學習體驗，也促進知識的交流與共享。實際上，這種育人模式已在全國多個地區落地。例如，在北京沙河高教園區高校聯盟中，北京航空航天大學、北京師範大學、北京郵電大學等高校開設共享課程，供各校學生選擇；深圳西麗湖國際科教城X9高校院所聯盟，也啟動了跨校課程互選計劃，讓校際資源實現聯動。類似方式嘗試打破高校知識的“圍墻”，助力高等教育區域一體化建設，成為高等教育綜合改革的有力之舉。



減少了跨校“蹭課”的尷尬，能夠在多元空間中增益學識、汲取智慧，在與外校師生的交流互動中獲取別樣的求學體驗與豐沛的通識教育，這一切，學生是最大的受益者。這樣的教育模式讓學習不再停留在“修學分”上，它在完善受教育者的知識體系構建，乃至探路教育未來發展的方向。



於學校而言，教學資源實現了充分共享與互補。比如，有的學校社科類專業突出，有的學校更擅理工。跨校選課，讓不同學校的優質資源得以互補，也給予學校更多集中優勢、做強特色的空間，避免“千校一面”同質化。當然，學生的“腳”會投票，質優的課程有可能一座難求，而“質憂”的課程或門可羅雀。當壁壘打破成為常態，高校教師就會在提升教學質量方面花精力、下功夫，打造更多具有吸引力的好課程、好內容。



不同高校之間課程質量、學時、評價要求不同，“互認”的過程中能否實現求同存異並找到更公平的標準？本校較為受捧的課程，能否拿出來共享？倘若外校生選課占比較大，擠占了本校的上課資源，又是否有應對之策？一系列現實問題還需摸索與求解。