成都世運會火炬靈感來自三星堆青銅人像

中評社北京2月27日電／據人民網報導，2月27日，記者從成都世運會執委會獲悉，2025年第12屆世界運動會火炬“竹夢”在成都發布，這也是世界運動會歷史上首支火炬。



“竹夢”意為“逐夢”，在設計上匯集了古蜀文明、公園城市、開拓創新、萬千氣象等核心理念，巧借造型、色彩、紋飾等細節傳遞世運理念、講好中國故事，呼應火炬傳遞口號“牽手世運，點燃夢想”。



“竹夢”高72厘米，在造型設計上以三星堆青銅大立人像為靈感，融合竹節造型，既彰顯中華文明源遠流長，又寓意體育精神生生不息。頂部兩葉竹芽優雅舒展，宛若熱情的雙臂，向世界傳遞著開放包容的中國氣度和成都這座城市的友好情懷。



火炬的顔色以綠色和銀色為主。綠色代表世界的底色，成都世運會踐行綠色低碳理念，公園城市推窗見綠，與世運項目活力場景自然融洽；銀色則象徵科技與創新、速度與動力。火炬整體象徵著中國時時逐“綠”而行、處處向“新”發力，與世界共赴未來。



火炬紋飾設計也是別具匠心：會徽居中醒目，成都世運會吉祥物蜀寶、錦仔靈動躍然其上；出火口靈感來源於金沙遺址銅立人像太陽冠，底部則以三星堆鳳鳥紋托舉火炬，將古蜀文明與現代體育精神完美融合，也向世界講述著“緣”起天府的動人故事。



據悉，世界運動會是非奧項目最高水平的國際綜合性運動會，它與奧運會相互促進、相互補充，共同致力於在世界範圍內促進體育運動的發展和奧林匹克精神的傳播。成都世運會將於2025年8月7日至8月17日舉行。