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文藝踩街活動在福建莆田舉行
http://www.CRNTT.com
2025-02-27 16:52:06
這是活動開場的舞龍舞獅表演（圖源：人民日報）
中評社北京2月27日電／據人民日報報導，2025年2月26日，莆田“尾暝燈”文藝踩街活動在福建省莆田市舉行。莆田是福建省首批歷史文化名城，也是媽祖文化的發祥地，海上絲綢之路重要節點城市，歷史積澱悠久綿長。
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