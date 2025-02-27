文藝踩街活動在福建莆田舉行

這是活動開場的舞龍舞獅表演（圖源：人民日報） 中評社北京2月27日電／據人民日報報導，2025年2月26日，莆田“尾暝燈”文藝踩街活動在福建省莆田市舉行。莆田是福建省首批歷史文化名城，也是媽祖文化的發祥地，海上絲綢之路重要節點城市，歷史積澱悠久綿長。