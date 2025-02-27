特朗普首次內閣會，回答了這些問題

中評社北京2月27日電／據新華社消息，美國總統特朗普26日舉行其第二任期內首次內閣會議。開場時，特朗普列舉上任一個多月以來的“政績”並回答提問，內容涵蓋聯邦政府效率部推動的裁員工作進展以及旨在結束俄烏衝突的談判。



力挺馬斯克



非內閣成員埃隆·馬斯克也在這次內閣會議現場，身著印有“技術支持”字樣的T恤，頭戴印有“讓美國再次偉大”字樣的棒球帽。



美國媒體說，馬斯克時不時充當“C位”角色。特朗普開場講話後，馬斯克第一個發言，為聯邦政府效率部近來引發爭議的舉措辯護。



馬斯克說，政府效率部的目標是削減財政赤字，如果不削減，美國“將走向破產”。“這就是我來這兒的原因……為此我飽受批評，還收到不少死亡威脅。”



馬斯克獲特朗普授意，推進聯邦政府大裁員，迄今已裁員逾兩萬人，並向逾7萬人提供“買斷”計劃。近日，他限期聯邦雇員提交工作周報，卻遭多個部門“無視”。24日，馬斯克再提工作周報要求，並警告再不匯報就下崗。



當一名記者問馬斯克是否有內閣成員對此不滿時，特朗普打斷了他們。“有人對埃隆（馬斯克）不滿意嗎？”特朗普問內閣成員。不少人開始笑。特朗普接著說：“誰不滿意，誰就出去……他們都非常尊重埃隆（馬斯克）和他做的事。”現場掌聲響起。



烏“安全保障”由歐洲提供

