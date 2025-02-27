美國得州麻疹疫情蔓延　一名兒童死亡

中評社北京2月27日電／據新華社消息，美國得克薩斯州衛生服務部26日發布公報說，該州近期暴發麻疹疫情，確診病例已超過百例，其中一名兒童死亡。據多家美國媒體報導，這是美國2015年以來首次報告麻疹死亡病例。



公報說，自今年1月下旬以來，得州共報告124例麻疹確診病例，18人因病住院。本輪疫情中的首例死亡病例是一名未接種過麻疹疫苗的學齡兒童，這名兒童數天前在該州拉伯克市因病住院，麻疹病毒檢測結果呈陽性。



得州衛生服務部說，該州所有確診病例中有5人曾接種過麻疹疫苗，其餘人未接種過麻疹疫苗或疫苗接種情況不明。由於麻疹傳染性很強，預計疫情暴發地區及周邊社區會出現更多感染病例。



麻疹是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩周內會出現症狀。早期症狀包括高燒、咳嗽、流涕、眼睛發紅、流淚等，數天後頭面部會出現皮疹，並向下蔓延至身體其他部位。麻疹病情嚴重時可引發肺炎等並發症，甚至導致死亡。



得州衛生服務部表示，預防麻疹的最佳方法是接種兩劑麻疹疫苗，該疫苗主要以麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗的形式接種。接種麻疹疫苗可顯著降低感染風險，並減輕感染症狀。