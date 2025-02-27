稀土為何成了特朗普的“執念”？

中評社北京2月27日電／據新華社消息，美國新一屆政府上台不久就緊盯全球礦產資源，“稀土”二字更被總統特朗普在諸多場合頻繁提及。2月26日，在白宮舉行的內閣會議上，特朗普說，美國會在稀土資源方面與烏克蘭建立“夥伴關係”，因為美國“非常需要稀土”，而烏克蘭“擁有大量稀土”。



在特朗普本人、財政部長貝森特、烏克蘭和俄羅斯問題特使凱洛格等輪番登場，通過電話外交、社交媒體發帖、到訪基輔等各種形式展開外交攻勢和強力施壓之後，美烏礦產協議的簽署已近在眼前；與此同時，特朗普也“盯”上了俄羅斯的稀土資源。他日前在白宮對媒體說：“如果可以的話，我也想購買俄羅斯的礦產。稀土，他們有非常好的稀土資源。還有石油和天然氣。”



稀土為什麼對美國如此重要？



稀土的重要性與其在高科技產品、國防工業中的用途密不可分。俄羅斯普列漢諾夫經濟大學社會政治研究中心主任尤利婭·達維多娃日前在俄《新消息報》網站一篇文章中說，美國是稀土金屬的最大消費國之一。根據世界銀行的數據，2023年美國進口了約400噸稀土金屬。



文章說，稀土金屬是200多種產品（特別是高科技消費品）的重要原料，用途十分廣泛。在國防工業中，稀土金屬用於製造電子顯示器、制導系統、激光、雷達和聲呐。因此，稀土金屬近年來越來越受歡迎。