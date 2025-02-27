台胞在雄安開飯店　“我覺得非常酷”

中評社北京2月27日電／據央視新聞報導，今年年初，在雄安新區華望城社區，一家名叫“秋霞”的飯店悄然開業。這里主打台灣菜和西式漢堡混搭，附近不少高新科技企業的員工成了這家小店的常客。



來自台灣的許瑋泰，就是這家飯店的老板。許瑋泰從事餐飲業已有20多年，最多的時候，他在北京、廈門等地擁有十幾家餐飲門店，但後來卻因為資金鏈斷裂接連倒閉，這讓他一度十分迷茫甚至有些絕望。2024年3月，他在朋友的介紹下到雄安新區旅遊考察，在這里，他又萌生了重新創業的想法。



於是，他籌了一點錢，去年夏天，在雄安的一條胡同里開了一個小店，沒想到，開業沒多久就食客盈門。第一家店的成功給許瑋泰帶來了信心，半年後，他在雄安的第二家飯店又開業了。飯店周邊是一大批科技企業，來就餐的很多年輕人像許瑋泰一樣，都是懷揣激情來雄安謀發展的。



雄安新區創業者王友明表示，來雄安有七年了，從零開始到現在打造一個團隊，有十幾人，寄希望於在雄安這種新的熱土上，能夠得到更多創新的機會，能夠挖掘出更多創新的產品和解決方案。



雄安新區某企業員工王翔宇表示，我覺得雄安新區這個地方不管是對於個人來說，對企業也好，都有很多的機會，都能讓年輕人一起閃光，一起貢獻力量。