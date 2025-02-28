國防部2月例行記者會內容全文

國防部2月27日下午舉行例行記者會（中评社 海涵摄） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）國防部2月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持記者會並就台海問題、中美兩軍關係等議題回答中外記者提問。以下是問答實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部例行記者會。大家可以看到，這邊有一個身著紅色外套的團隊，他們是人民大學觀摩國防部記者會的師生代表。我喜歡你們身上的紅色，更喜歡你們身上的紅色基因。



下面記者會開始。我沒有需要主動發布的信息，請各位記者朋友提問。



記者：據報導，美國總統特朗普對美軍高層進行了“史無前例的清洗”，解除了包括美軍參聯會主席在內的多名高官的職務。請問中方是否擔憂美軍高層的變動將影響中美兩軍關係？美國新任政府上台後，中美兩軍是否有過溝通？中方對下階段中美兩軍關係有何期許？



吳謙：中方從不干涉他國內政。關於中美兩軍關係，雙方通過軍事外交渠道保持著有效溝通。下階段兩軍交往，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，我們將適時發布消息。



以史為鑒，未來可期。我們希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。



記者：據報導，菲方稱中國海軍軍機對其公務機進行了危險的飛行動作，並表示這種魯莽的行動對飛行員和乘客的安全構成了嚴重威脅。請問對此有何評論？