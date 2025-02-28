陳曉鋒答中評：財政預算案需考慮中產利益

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒（中評社資料圖） 中評社香港2月28日電（記者 段曉魯）香港財政司司長陳茂波昨日發表2025至26年度《財政預算案》。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員陳曉鋒接受中評社採訪，他表示，關於財政預算對香港中產支出負擔增大的問題，這確實是一個需要關注的方面，政府需要在確保財政穩定的同時，也要充分考慮中產階層的利益和負擔能力。



陳曉鋒表示，預算案強調持續投入資源鞏固經濟增長勢頭，並特別提到推動創科產業加速發展和提升公共服務。這顯示出政府致力於通過科技創新來驅動香港經濟的未來發展，同時也不忘加強公共服務的提供，以回應市民的需求。



陳曉鋒亦表示，對於香港新型工業化以及發展新質生產力的總體構思，預算案提出了具體的措施，如預留10億港元成立香港人工智能研發院，以及通過100億港元的創科產業引導基金來加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。這些舉措有助於香港加速邁向新型工業化道路，並促進新質生產力的快速發展，特別是人工智能等關鍵產業。



陳曉鋒談到，至於財政預算對香港中產支出負擔增大的問題，這確實是一個需要關注的方面。預算案中一些措施，如調整公共交通優惠、縮減薪俸稅寬減額度等，可能會對中產階層造成一定的經濟壓力。然而，這些調整往往是為了平衡財政預算和滿足其他社會支出需求。政府需要在確保財政穩定的同時，也要充分考慮中產階層的利益和負擔能力。

