國防部答中評：美方別想在台灣問題上偷雞

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校2月27日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，我們警告美方一些人，別想在台灣問題上“偷雞”，偷雞不成蝕的可不止是一把米。



中評社記者提問說，美軍印太總部司令近日稱，近年解放軍在台島周邊活動明顯增加，僅2月就向台島周邊多次派遣“間諜氣球”和作戰艦機。大陸“攻台”時很可能“用演習掩蓋其真正目的”。另據台媒報導，有美軍印太總部官員參與“漢光”演習兵推。請問發言人有何評論？



“關於你提到的具體戰法，我在這裡不作評論。”吳謙指出，兩岸同胞都是中國人，我們願意以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是“台獨”分裂勢力和外部干涉。



吳謙同時強調，只要有人搞“台獨”，就必然遭到人民解放軍出其不意的迎頭痛擊。我們也警告美方一些人，別想在台灣問題上“偷雞”，偷雞不成蝕的可不止是一把米。



在當天記者會上，吳謙也就美對台售武相關問題予以回應。有記者提到，據台媒報導，美政府將於近期解凍8.7億美元對台“安全援助”。另據知情人士指出，民進黨當局正考慮向美方購買70億至100億美元的武器，以期獲得特朗普政府的所謂支持。



吳謙就此回應時指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。“倚美謀獨”，此路不通。民進黨當局拿本應造福民眾的納稅錢投入到“害台毀台”的無底洞，最終必然難逃玩火自焚的下場。

