國防部批“台獨”：機關算盡反誤卿卿性命

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中评社 海涵摄） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校2月27日在例行記者會上就台灣問題答問時正告民進黨當局：螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。他指出，在祖國終將統一的歷史大勢面前，民進黨當局的任何小動作，都是枉費心機，到頭來可謂是“機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命”。



在當天例行記者會上，有媒體提問說，台軍“漢光41號”演習實兵演練時間將大幅增加，還在美方鼓動下擴大動員後備力量到3000人規模。



吳謙就此指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方妄圖“以台制華”，縱容民進黨當局進行“台獨”冒險挑釁，最終必將禍及自身。民進黨當局幻想“倚美謀獨”、“以武拒統”，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。正告民進黨當局：螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。



此外，還有報導稱，台防務部門近日發布預告修正“志願士兵選訓實施辦法”第4條草案，放寬有關報考人身高、視力、文身等方面的要求限制。



吳謙也就此予以回應。他強調，在祖國終將統一的歷史大勢面前，民進黨當局的任何小動作，都是枉費心機，到頭來可謂是“機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命”。解放軍多次指出，搞“台獨”是死路一條。“對於那些執迷不悟的人，就讓他們在事實面前撞得頭破血流吧。”



