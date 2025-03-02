中評觀察：港區代表委員建議提案聚焦大灣區

（民建聯圖片） 中評社香港3月2日電（記者 盧哲）全國兩會即將召開，來自香港的全國人大代表及全國政協委員在2月陸續公佈了本次兩會關注的議題，及準備提交的建議、提案。筆者觀察，縱觀其中較有代表性的政黨及商界背景的代表委員的議題內容，可以看到“粵港澳大灣區”可謂其中最矚目的關鍵詞。代表委員從宏觀建設及民生細節上對大灣區建設提出了看法。



兩會開幕前夕，涵蓋多位全國人大代表及政協委員的香港主要政黨民建聯、工聯會及經民聯，以及具有商界代表性的香港中華廠商聯合會（廠商會），都公佈了相關成員計劃提交的建議和提案。



民建聯港區全國人大代表及政協委員今年將提交超過40項建議和提案，多項有關粵港澳大灣區建設。其中，全國人大常委會委員李慧琼表示，香港憑著“一國兩制”優勢，可以利用好河套區（河套深港科技創新合作區），助力國家發展新質生產力，加快健康中國建設。要吸引更多的國際藥企在河套落戶，解決生物樣本跨境問題是關鍵。她提出，希望中央相關部門支持批准內地的科研及臨床試驗採集的生物樣本及相關資料可進人河套香港園區。為此提出了《關於允許香港與內地共同合作生產血漿製品的建議》和《關於採用香港真實世界研究數據 優化港澳藥械通的建議》。



港區全國人大代表黃英豪提出《關於爭取中央支持粵港澳大灣區發展走向世界之中醫藥產業的建議》，他表示，近年來，國家將中醫藥文化“走出去”擺在重要位置，建議中央支持粵港澳大灣區充分運用港澳“一國兩制”以及聯通海外的獨特優勢，加上香港中藥材標準計劃﹑中藥檢測能力得到了國際的認可﹑加上大學科研有所突破等優勢，整合大灣區內年總產值超過600億元人民幣的中醫藥產發展，支持以香港為核心﹐構建面向世界的中醫藥產業的“學﹑研﹑產﹑銷”體系﹐並以此為主要窗口﹐將中醫中藥全面推向世界。他建議在大灣區的中心城市成立“大灣區中醫藥學研究中心”，依託區內重點大學的科研能力，提升中藥及中藥的研發指向性，提升中藥新藥研發的臨床速度，降低商業轉化成本，進一步提升粵港澳大灣區作為中醫藥高地的影響力，夯實中藥和中藥保健品的走出去的基礎。

