全球電視市場格局生變 中國品牌追三星超LG

中評社香港2月27日電／韓聯社消息，中國電視出貨量在2024年首次超過韓國品牌，在第四季度的高端電視市場，中國品牌份額已趕超LG電子，直逼三星電子。



根據市場調查機構CounterPoint Research27日發佈的數據，2024年全球電視市場品牌整機的出貨量為2.3億台，同比增長2%。大部分地區的出貨量都呈增長趨勢，但日本和亞洲地區分別同比減少15%和4%。



單看四季度，全球出貨量為6100萬台。從廠商表現來看，三星電子雖以16%的份額居首，但中國電視品牌TCL和海信緊隨其後，份額分別為14%和12%。LG電子以10%位居第四。



在OLED（有機發光二極體）、QD LCD（量子點電視）和MiniLED LCD組成的高端市場，全球出貨量同比增長51%，創歷史新高。高端Mini LED背光電視出貨量同比增幅超170%，出貨量自去年二季度起趕超OLED電視。QD-LCD增幅超46%，單季出貨量首次突破500萬台。



三星電子在四季度高端市場的出貨量份額為29%，同比下降12個百分點。LG電子從26%下降至19%。相反，TCL從12%增至20%，反超LG電子，躍居第二。海信也從10%增至16%，緊隨其後。



中國企業憑藉Mini LED等高端技術正加速搶佔全球高端市場份額。在1月舉行的美國國際消費類電子產品展覽會（CES）上，TCL和海信分別推出115英寸的QD-Mini LED巨幕電視和110英寸Mini LED電視UX。CounterPoint Research指出，特朗普新政府實施關稅新政後，在北美高端電視市場上佔據較大份額的韓國企業將受到更大影響。



另一方面，中國電視出貨量在2024年首次超過韓國。市場調研機構奧姆迪亞（Omdia）數據顯示，中國三大電視品牌TCL、海信和小米的出貨量份額之和達到了31.3%，超過了三星電子和LG電子的28.4%。