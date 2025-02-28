快評：“早晚要來收了你們”　大陸以實力說話

中評社快評／國防部發言人吳謙27日在記者會上的一句話，成為各大媒體報導的標題。吳謙正告民進黨當局，“螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。”



“早晚要來收了你們”，“台獨”會聽得驚心動魄，成為夢魘。因為這不是普通的警告，不是說說而已。大陸以實力和決心、行動說話，何時出手、出手的方式，主動權、主導權都在大陸自己手里。



近日，大陸加強了在台海周邊軍事活動。台灣軍方27日稱，大陸繼25日“無預警”在高雄、屏東外海約40海里處海域劃設操演區並宣布進行射擊訓練之後，26日6時至27日6時又派出軍機45架次、軍艦14艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中34架次軍機逾越“海峽中線”。這是自2024年12月11日以來台灣方面單日偵測到的最多大陸軍機出現台灣附近的紀錄。



美軍印太司令部司令帕帕羅近日稱，解放軍在台島周邊的演習規模已從最初的單個旅擴展到了2024年的42個旅，美軍應對這個強勁對手出現前所未有的挑戰和困境。美國海軍陸戰隊大學不久前進行的一次模擬兵棋推演發現，解放軍福建艦航母搭載殲－35戰機、空警－600預警機等組成了一道1600公里半徑的“死亡閉環”，再加上加油機協助，這一閉環的範圍可延伸至2000公里。



近年大陸對台實戰化演訓逐漸常態化，每一次演訓都可很快完成兵力機動，展開布勢，進逼懾壓。“早晚要來收了你們”，大陸以實力說話，民進黨當局切勿以為是虛言恫嚇，切勿再對形勢、民意和實力對比嚴重誤判。