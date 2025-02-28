林富男：要讓台灣再次風光　須改善觀光環境

林富男 中評社高雄2月28日電（作者 林富男）台灣近日媒體大肆報導，觀光產業正面臨嚴峻挑戰。根據2024年數據，台灣出境旅遊人次達1684.9萬，入境僅785.7萬，觀光產值流失高達新台幣6922億元。這只是官方統計，實際情況恐怕更為嚴峻，反映國際環境變化、台灣的政策侷限及產業競爭力下降。如何突破困境、縮小逆差，讓台灣再次風光，雖是政府與業界共同面臨的課題，但首先要由政府正視現實，調整政策，務實改善觀光環境。



困境所在



台灣觀光產業面臨三大困境：



一是國際觀光客銳減，台灣形象受損。地緣政治緊張和台海局勢不穩，加上台灣旅遊推廣策略錯誤，缺乏有效行銷，嚴重影響國際遊客來台意願。



二是兩岸旅遊因政治因素受阻，陸客來台難度提升。台灣對陸客政策持續限縮，兩岸觀光業務無法順利恢復。陸委會與海基會雖有架構，但無法真正推動文化旅遊及學術交流之開放，意識形態及政治因素成為主要障礙。



三是政府控管移工，致百業缺工，服務品質下降。政府限制移工不能投入觀光產業，也無意解決外籍移工來台問題，旅遊服務人力嚴重短缺，導致接待能力和服務品質下降，影響國際旅客的旅遊體驗。從事旅宿與餐飲業之職工，缺乏對未來的憧憬，將工作當成過渡，導致台灣勞動市場供應不足。政府知之甚詳，但仍不作為。

