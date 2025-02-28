特朗普揚言下周二對華額外加征10%關稅

特朗普揚言對華商品再加稅10% 網絡圖

中評社華盛頓2月27日電（記者 余東暉）特朗普27日再度以芬太尼問題為由，宣布從3月4日起“如期”對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅。與此同時，將對中國商品額外再加征10%的關稅。



特朗普是27日早上在其社交媒體“真相社交”上作此宣布的，其理由是“毒品特別是芬太尼仍令人難以接受地大量湧入美國······除非它停止或受到嚴格限制，否則計劃於3月4日生效的擬議關稅確實會按計劃生效。中國也將在該日被額外徵收10%的關稅。”



2月初，特朗普威脅要對來自加拿大、墨西哥和中國的所有產品徵收關稅，他稱此舉旨在阻止移民和毒品的流動。但在墨西哥和加拿大承諾採取向邊境派遣更多軍隊，以及加拿大任命“芬太尼沙皇”等措施後，特朗普暫緩執行對加墨的關稅一個月。但是對中國的10%關稅，已經於2月4日開始實施。中方也已經做出相應的反制。



對於最新的對華額外加征10%關稅，特朗普27日稱“這是10加10”，並明確表示3月4日的10%將是2月初實施的現有10%的補充。在這些關稅之外，特朗普第一任期內對價值超過3000億美元的中國產品徵收10%至25%的關稅，這些關稅目前基本仍在生效。特朗普的最新舉措引發美中“關稅戰”、“貿易戰”進一步升級的擔憂。