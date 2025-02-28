日本岩手縣山火已致1人死亡

中評社北京2月28日電／據新華社報導，日本東北部岩手縣大船渡市26日發生大規模山林火災，目前已造成1人死亡，多棟房屋和大面積林地被焚毀。



據日本警方消息，27日，一具被燒焦的男性屍體在大船渡市三陸町綾裡小路地區火災現場被發現，其身份仍在確認中。



據日本媒體報導，火災過火面積已超過600公頃，至少84棟房屋被燒，目前已有超過540人被疏散。



日本《朝日新聞》援引東京理科大學教授桑名一德的話報導說，今年日本東北地區降雪和降雨偏少，氣候乾燥，這可能是此次山火迅速蔓延的重要原因。