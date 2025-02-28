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中國與博茨瓦納簽署經濟技術合作協定
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2025-02-28 09:54:56
中評社北京2月28日電／據新華社報導，27日，中國駐博茨瓦納大使範勇和博茨瓦納副總統兼財政部長恩達巴·哈奧拉泰分別代表兩國政府在博首都哈博羅內簽署經濟技術合作協定。
範勇說，中博友誼源遠流長，務實合作成果豐碩，希望通過此次協定的簽署，以及全面落實中非合作論壇北京峰會成果，深化兩國各領域合作，推動中博雙邊關係高質量發展。
哈奧拉泰表示，願與中方緊密合作，推動有關合作項目落地，為博經濟增長及改善民生作出積極貢獻。
中國與博茨瓦納於1975年1月建立外交關係，今年是中博建交50周年。
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