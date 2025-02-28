國防部新聞發言人就中美兩軍交往等答記者問

中評社北京2月28日電／據新華社報導，2月27日，國防部新聞發言人吳謙就中美兩軍交往等答記者問。



中美兩軍交往：已有初步計劃和安排



有記者問，據報導，美國總統特朗普對美軍高層進行了“史無前例的清洗”，解除了包括美軍參聯會主席在內的多名高官的職務。請問中方是否擔憂美軍高層的變動將影響中美兩軍關係？美國新任政府上台後，中美兩軍是否有過溝通？中方對下階段中美兩軍關係有何期許？



吳謙說：“中方從不干涉他國內政。關於中美兩軍關係，雙方通過軍事外交渠道保持著有效溝通。下階段兩軍交往，雙方已經有了一些初步的計劃和安排，我們將適時發布消息。”



吳謙表示，以史為鑒，未來可期。我們希望美方與中方相向而行，以兩國元首共識為引領，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強溝通對話，妥處矛盾分歧，開展務實合作，推動兩軍關係實現良好開局，不斷向前發展。



在削減核武庫和軍費開支問題上，確應“美國優先”



有記者問，據報導，美國總統近日在記者會上主動提及計劃同中俄討論削減核武器問題，並稱將提議將三國的國防預算削減一半。請問發言人有何評論？



吳謙指出，作為擁有最大核武庫的國家，美國應切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減其核武庫。這一點，國際社會是有共識的。需要說明的是，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，為維護國際和平與安全作出了積極貢獻。