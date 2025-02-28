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劉建超分別會見老撾和摩爾多瓦客人
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2025-02-28 10:41:32
中評社北京2月28日電／據新華社報導，2月27日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京分別會見由老撾人民革命黨中央政治局委員、中央書記處常務書記、國家副主席本通率領的老撾人革黨代表團和由摩爾多瓦社會主義者黨執行委員會成員、副議長巴特雷恩察率領的摩社者黨幹部考察團，就加強黨際交流合作、推動國家關係發展等交換意見。
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