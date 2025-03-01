彭韜：五個要彰顯大陸維護統一的底氣與決心

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜（中評社圖片） 中評社北京3月1日電（作者 彭韜）2025年對台工作會議於2月25日至26日在北京召開，此次會議明確提出了對台工作的“五個要”，不僅全面總結了當前兩岸關係面臨的新形勢，更深刻體現了大陸維護祖國統一大業的戰略定力和堅定決心。“五個要”的提出，既是對新時代黨解決台灣問題總體方略的具體落實，也是對當前複雜台海局勢的有效回應。



一、“五個要”的核心內涵：塑造統一大勢



“五個要”中的第一條明確提出，“要堅持一個中國原則和‘九二共識’，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊‘台獨’挑釁行徑，塑造祖國必然統一大勢。”這一表述具有鮮明的政治導向性和戰略前瞻性。



首先，“堅持一個中國原則和‘九二共識’”是大陸對台政策的基石，體現了大陸在涉及國家主權和領土完整問題上的堅定立場。無論台灣政局如何變化，大陸始終以國家統一為目標，同時絕不容忍任何形式的“台獨”分裂活動。



其次，“團結廣大台灣同胞”和“堅定支持島內愛國統一力量”則表明大陸對台灣民眾的態度更加積極主動。通過加強與島內愛國促統人士的合作，大陸試圖在台灣社會內部形成更為廣泛的統一共識。這種策略不僅有助於削弱“台獨”勢力的社會基礎，還能增強台灣民眾對大陸的認同感。



最後，“堅決打擊‘台獨’挑釁行徑”展現了大陸維護國家統一的決心。近年來，隨著民進黨當局不斷挑戰一中底線，大陸採取了一系列有力措施予以反制。從軍事威懾到經濟制裁，再到外交施壓，大陸已經形成了全方位的反“台獨”體系。而今年首次提出的“塑造祖國必然統一大勢”，更是將反“台獨”鬥爭提升到了一個新的高度，意味著大陸不僅要遏制“台獨”行為，更要通過一系列政策舉措，逐步改變兩岸關係的基本格局，為最終實現統一創造條件。