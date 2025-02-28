不以材料厚度衡量工作力度（

中評社北京2月28日電／據人民日報報導，為了減輕基層幹部在督查檢查考核中的材料負擔，雲南昆明著力從上級工作方式變革抓起。一方面，重塑基層考核體系，更加注重結果導向，突出工作進度和成效；另一方面，打破數據壁壘，做好數據共享，減少數據材料多頭填報，切實減輕基層幹部負擔，留出更多時間服務群眾。



下午5點半，雲南省昆明市西山區前衛街道四道壩社區黨委書記張儷儷合上民情日志本，輕舒一口氣。“這個點下班，正好順路去學校托管班接孩子。”張儷儷感慨，這樣的場景，幾年前還難以想象。那時，張儷儷的辦公室就像“材料的戰場”，各類台賬資料堆積如山，各個手機群里的信息不斷刷屏。



社區專幹劉力閣也有同感。記得有一次，剛完成《網格日志》，電腦屏幕上《服兵役登記表》彈窗就跳了出來，還沒來得及處理，又有一起居民婚戀糾紛亟待解決，分身乏術的劉力閣恨不得踩上“風火輪”。



“當時，不少工作像是在‘證明做過’，而不是解決問題。”張儷儷說，有時候明明知道寫材料是在“應付”，但不寫不行，“畢竟考核指揮棒擺在那里”。



寫材料負擔重，流於形式，不求實效。表現在基層，根子在上面。



如何把社區幹部準備材料的時間“還給”群眾？2024年，西山區開始對考核指標“動刀瘦身”，重塑基層考核體系。以轄區前衛街道為例，各類考核事項從26項清理優化為1項綜合考核，考核指標精簡了87%，台賬驗收和重復匯報全面取消，群眾滿意度、問題解決率成為主要考核標準。



隨著考核指標減少，考核方式也從根本上轉變，更加注重結果導向，突出工作進度和成效。“就像種地一樣，不看你怎麼施肥澆水，只看最後收成好不好。”前衛街道黨工委副書記趙慶勇說，一來基層工作用不用心，一問群眾便知；二來不看台賬資料，基層幹部自然也就不用耗費時間精力去準備。