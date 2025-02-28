英國華僑袁藝美：用瓷器傳播東方美學

袁藝美在進行陶瓷創作。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京2月28日電／據人民日報海外版報導，英國華僑袁藝美是一名陶瓷藝術創作者，她用匠心與熱愛，傳承與創新中國陶瓷文化，傳播東方美學。



匠心築夢 全面探索



袁藝美1995年出生於湖北省襄陽市，成長於一個文學藝術氛圍濃厚的家庭。她的母親專注於中國歷史的研究，而父親則擅長書法。在這樣的文化熏陶下，她自幼便對中國傳統文化產生濃厚興趣，鐘情於國畫與書法，沉迷於青花瓷的紋飾和光澤。



袁藝美逐漸形成了對傳統美學的認知，對傳統工藝的向往也在她的心中悄然生根，為她的藝術之路奠定了堅實根基。



2014年，袁藝美赴景德鎮研習陶瓷工藝。在這個中外聞名的瓷都，她接觸到了瓷板畫與薄胎瓷等傳統工藝，逐步建立起對中國陶瓷千年文脈的具象感知。



“陶瓷就像時間的載體，它的每一道紋理、每一個裂痕，都記錄著歲月的痕跡。”她說道。



2020年，袁藝美赴英國皇家藝術學院攻讀陶瓷與玻璃專業碩士學位。在國際藝術氛圍的熏陶下，她開始思考如何讓中國陶瓷在全球語境下煥發新生，同時讓更多人理解其獨特的美學價值。這段留學經歷不僅讓袁藝美拓寬了藝術視野，也讓她意識到，海外對中國文化的認知存在諸多隔閡。



在學習與從業的10年間，袁藝美致力於中國傳統陶瓷工藝在純藝術領域的跨界實驗，她穿梭於傳統與現代之間，讓陶瓷與攝影、繪畫、影像等現代媒介碰撞融合。



袁藝美常常拍攝不同的瓷器，探索它們在光影交錯下的變化，捕捉時光流轉的痕跡。她說：“陶瓷對我來說，是一個很神奇的媒介。它一碰就碎，但如果完好保存，它又可以留存千年。”在她的眼中，陶瓷不僅是藝術品，更是時間的見證者。