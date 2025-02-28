國家林草局辦理建議提案：守護“綠色國寶”

中評社北京2月28日電／據新華社報導，“新出台的古樹名木保護條例，對古樹名木的分級保護、日常養護管理、合理利用、文化傳承等進行規範，填補了古樹名木保護領域國家層面專門性法規的空白，為更好守護古樹名木提供了有力的制度保障。”



近日，全國人大代表、中南林業科技大學副校長尹雙鳳欣慰地告訴記者。今年1月份出台的古樹名木保護條例，離不開他與其他一些代表委員，以及國家林草局等的共同努力。



星散在錦綉大地、綿延於歲月長河的古樹名木，是“綠色的國寶”。隨著生態文明建設步伐扎實推進，近年來我國古樹名木保護力度不斷加強，全社會保護意識明顯提高。但少數地方保護責任落實不到位，違法采伐、移植、損害古樹名木的行為時有發生。



作為長期關注古樹名木的科研人員，尹雙鳳關注到古樹名木保護中存在著法律政策不健全、管護技術不強等問題。在2024年全國兩會期間，他提交了持續推進古樹名木保護法治建設、支持古樹名木保護技術研究、加大財政投入保障等針對性建議。



“看到尹雙鳳代表提交的建議後，我們發現與我們的一些工作著力點很契合，馬上聯繫了他，共同探討古樹名木保護的重點舉措，對下一步工作安排也進行書面交流。”國家林草局生態保護修復司義務植樹和部門綠化處一級調研員張朝輝說，此後還專門去湖南調研，參加古樹名木學術研討會，與當地專家們積極互動。



與尹雙鳳一樣深感欣慰的還有全國人大代表、陝西省延安市市長嚴漢平。全國5棵5000年古樹中，有3棵分布在延安市黃陵縣，分別為黃帝手植柏、保生柏、老君柏。



為了更好守護這些古樹名木，他在2024年全國兩會期間提出了從基礎設施建設、技術指導等方面支持延安市提升黃帝陵古柏群保護水平的建議。如今，黃陵縣被納入全國首批古樹名木保護試點，黃帝手植柏等古樹也實行“一樹一策”的保護。