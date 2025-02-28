李英代表：讓司法服務更好惠及基層

中評社北京2月28日電／據人民日報報導，在貴州省遵義市匯川區洗馬路街道仁和苑社區，一棟8層老樓正在加裝電梯。



得知居民樓電梯安裝工程已動工，全國人大代表、匯川區板橋鎮黨委委員、副鎮長李英十分欣慰：“這塊‘硬骨頭’終於被啃下來了。”



仁和苑社區地處遵義市中心城區，是個老舊社區，常住居民約1.2萬人。社區多年前就嘗試啟動加裝電梯工作，但由於業主未達成共識，遲遲無法動工。時任仁和苑社區黨總支書記、居委會主任的李英多次組織協商，但每次都無功而返。



眼看居民們分歧較大，李英決定改變策略，請社區訴源治理工作室介入。工作室是在李英牽頭協調下成立的，市區兩級法院每周輪流派法官現場辦公，接受法律咨詢，幫助調解糾紛。



“法官詳細說明了住宅加裝電梯的法律法規，並針對我們的疑慮，與施工方商量修改方案，推動協議最終達成。”居民譚定勇說。



法官進社區，讓司法觸角延伸至基層，推動基層矛盾糾紛就地發現、就地調處、就地化解。過去一年，李英和同事們推動社區訴源治理工作室發揮前哨作用，調解處置矛盾糾紛162起。



2024年全國兩會上，李英提交了關於老舊小區充電樁安裝審批應明確相關單位職責的建議，得到有關部門高度重視。兩會結束後，她積極推動檢察機關充分履行公益訴訟檢察職能，解決小區充電樁隨意布設、電動車入戶充電等安全隱患問題。



“如今，我的工作崗位從城市到了農村，但用法治方式破解基層治理難題的方向不會改變。”在板橋鎮，李英繼續深入基層、展開調研，聽取更多群眾心聲……