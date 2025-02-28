鄂曉梅委員：關注群眾最關切的問題

中評社北京2月28日電／據人民日報報導，“希望能增加基層法官數量”“希望健全完善助理法官相關培養機制”……2月21日，內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區人民法院，一場關於基層法官隊伍建設的調研座談會召開，全國政協委員、內蒙古大學法學院教授鄂曉梅一邊聽取與會者的發言，一邊認真記錄。



鄂曉梅十分重視平時的調研。“我的很多學生是基層法官或助理法官，通過和他們交流，以及進行日常調研，我今年將圍繞加強基層法官隊伍建設建言獻策，為國家法治建設增磚添瓦。”鄂曉梅說。



作為一名法學院教授，鄂曉梅還十分關注我國相關領域的法治建設。“我國目前關於邊民互市貿易管理的辦法有待完善，去年全國兩會上，我在提案中建議更新修訂，相關內容得到了商務部的積極回復。”鄂曉梅說。



身為少數民族界別的全國政協委員，達斡爾族的鄂曉梅也十分重視鑄牢中華民族共同體意識方面的工作。去年，她兩次隨全國政協調研組到內蒙古巴彥淖爾、包頭、烏蘭察布、呼倫貝爾、興安盟等地進行相關調研，白天實地走訪，晚上與各族幹部群眾坐在一起，做訪談、聽意見，並積極與相關部門聯繫。



“去年我提交了一份加強少數民族古籍文獻保護的提案後，又與自治區博物館、古籍文獻辦公室、圖書館以及檔案館等單位進行了深度調研交流，發現了更多新的問題與建議，形成報告後提交相關部門。”鄂曉梅說。



“作為一名全國政協委員，一定要重視日常的積累與調研，積極參加學習，不斷提高履職本領，關注群眾最關切的問題，才能建言建在點子上、獻策獻到關鍵處。”鄂曉梅表示。

