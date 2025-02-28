江浙滬及近海能見度差，北方氣溫將跳水

江浙滬等地及我國近海能見度差（圖片來源：央視網） 中評社北京2月28日電／據央視網報導，氣象監測顯示，今晨山東半島、江蘇、上海、浙江、安徽南部、江西北部、福建、廣東北部、廣西北部等地出現大霧，局地能見度不足200米。預計今天上午，上述地區仍有大霧天氣，部分地區有能見度低於500米的濃霧。中央氣象台繼續發布大霧黃色預警。



未來24小時，渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海西部沿岸海域、北部灣西部沿岸海域、瓊州海峽、杭州灣附近海域、長江口附近海域、舟山群島附近海域、江蘇沿岸海域、浙江沿岸海域、遼東半島東部沿岸海域、山東半島沿岸海域、上海港、寧波港將有能見度不足1公里的大霧，部分地區能見度不足500米。



今明兩天，中東部地區氣溫繼續攀升，但受即將到來的寒潮天氣影響，北方部分地區的氣溫將陸續出現跳水。以河北石家莊為例，今天最高氣溫可達19℃，但3月2日最高氣溫驟降至5℃。南方地區的氣溫將在3月2日前後達到頂點，江蘇南京3月2日最高氣溫29℃，但3月3日最高氣溫僅為9℃。氣象專家提醒，氣溫驟升驟降，波動大，容易誘發呼吸道和心腦血管等疾病，建議公眾合理穿衣，老人及體質較弱人群做好相應防範措施。



另外，從3月1日開始，中東部地區的雨雪將逐漸增多增強，西北地區東部、華北地區西部和南部、黃淮、江漢等地將自北向南出現明顯雨轉雪或雨夾雪天氣，部分地區有大到暴雪；黃淮、江漢、江淮等地的部分地區有大雨，局地暴雨並伴有強對流天氣。