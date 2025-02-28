黎智英供認鼓動美方制裁中國

黎在庭上承認，2020年曾接受美媒訪問及發帖文，呼籲美國“制裁”中國，以阻止香港國安法生效。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第140日審訊。黎前日作供時稱自己“不是中國人，自己是香港人，因為一國兩制”，令法官震驚，黎昨日更正稱“我當時說‘不是中國人’是指我不是‘中國內地人’，我是‘香港的中國人’，我一直都非常愛國”，並向法官道歉。黎承認，2020年曾接受美國霍士財經網訪問及透過Twitter帖文，呼籲美國對中國“制裁”以阻止香港國安法生效。



國安法生效後未删“制裁”帖文



控方在庭上展示黎多則於2020年6月30日前（即香港國安法生效前）發布的Twitter帖文，多則涉及黎呼籲美國應“制裁”或懲罰中國，黎同意當時希望美國對華“制裁”以阻止香港國安法生效。控方再展示黎於同年5月26日接受美國霍士財經網的訪問，黎在節目中稱“若實施國安法會有嚴重後果，希望總統特朗普採取行動，有信心美國會拯救他們”；控方指黎希望透過節目向時任美國總統特朗普傳達信息，黎否認，稱“只是希望特朗普做些事情拯救香港”。



控方指黎在節目中稱“現在是對抗中國的時候，要改變中國才能改變世界”，以及呼籲“制裁”，“凍結中國官員在美國和世界各地的貪腐銀行戶口”等，黎同意當時在香港國安法生效前主張“制裁”。



控方再展示黎於同年6月27日發布的Twitter帖文，稱“中共應為違反《中英聯合聲明》而受制裁”，黎稱該帖文由其徒弟李兆富在黎的Twitter賬號發布，但稱不是他的想法，李在發布帖文時也不需要徵求其同意，因為兩人是有共識的，不過他對李發布的帖文有責任。法官杜麗冰質疑，該賬號是黎的，黎早前作供稱對李兆富撰寫的任何帖文都會同意，容許李使用黎的賬號代表二人的想法一致，黎回應稱不一定。法官李素蘭追問黎是否曾否定李撰寫的內容，黎稱沒有，但不代表同意所有內容。



控方指黎在香港國安法生效後，沒有要求删除Twitter內涉及“制裁”等內容的帖文，黎稱因為那些帖文是在香港國安法生效前發布，不認為會違法，所以沒有删除，接受的訪問亦然。