教育局勉港生積極參與國際研究

“香港啟航—國際研究”典禮上一眾嘉賓及師生合照。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，教育局昨日（27日）舉行“香港啟航—國際研究”典禮，鼓勵教育界和學生積極參與國際研究，展示香港教育的卓越成就和香港學生的優秀能力，約450名校長、教師、學生和家長出席。



教育局局長蔡若蓮擔任主禮嘉賓並致開幕辭。她感謝各持份者努力培育學生，呼籲學校和學生積極參與國際研究，學校可通過研究深入瞭解影響學生學習的因素，以制定更有效的教育策略。



蔡若蓮勉勵在席同學，指他們以代表香港的身份參與國際研究，不僅是一次能力的考驗，更是一趟難得的學習旅程。她寄望學生能通過不同的體驗式學習活動，全力以赴，以優秀表現為港增光。



典禮上，來自十八區的學生代表手持香港參與國際評估計劃—吉祥物設計比賽的冠軍作品進場，頒獎儀式隨後舉行。得獎作品融合多種不同元素，設計各具特色，寓意香港積極參與國際研究，展示學生的創意和才華。比賽反應熱烈，超過800名來自90多所中學的學生參加。



此外，學生代表分享過往參與國際研究的學習經歷，認為評估讓他們運用學科知識，思考及解決一些與日常生活有關的情境問題，不僅有助拓寬視野，還促使他們更積極主動學習，學以致用。他們寄語將會參與國際評估的同學，珍惜這些學習經歷。