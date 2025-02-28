多地開春治水，做好助農減災“水文章”

資料圖：全國多地開春治水觀察（圖片來源：央視網） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，春回大地，記者在多地走訪發現，水利建設開年即按下“加速鍵”：國家水網建設步伐加快、防災減災未雨綢繆、河湖生態治理有條不紊……多地群策群力，為推動水利高質量發展提供新動能。



國家水網建設穩步推進



晉陝峽穀，黃河水在深澗奔騰。在黃河山西吉縣段，黃河古賢水利樞紐工程導流洞支洞建設正有序推進。



“我們正在進行爆破掘進作業，保證導流洞支洞於3月中旬全部建設完工。”中國水電十四局古賢項目黨支部副書記賀大鬆說。



古賢工程是繼2001年小浪底水利樞紐工程建成以來，黃河幹流上建設的又一控制性骨幹工程。工程全部建成後，將對黃河水沙關係調節起到關鍵作用，極大改善晉陝兩省水源條件，優化區域水資源配置。



展望2025年，多項水利工程建設有序推進，國家水網工程體系更加完善——



在湖北，在建的南水北調中線引江補漢工程將進一步提升北方受水區供水穩定性；在四川，向家壩灌區一期工程有效保障198萬畝耕地灌溉用水；在廣西，環北部灣廣西水資源配置工程將為提升區域水資源承載力奠定基礎……



水利部水利工程建設司相關負責人介紹，將按照“系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序”要求，聯網、補網、強鏈，全面建設安全韌性現代水網。



水利投資落實到位，是國家水網建設順利推進的保障。水利部規劃計劃司相關負責人表示，要堅持資金跟著項目走，進一步鞏固財政資金、金融信貸、社會資本共同發力的水利投融資新格局，持續拓寬投融資渠道。