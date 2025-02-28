﻿學者：把握可再生能源發展機會

第四期“紫荊.院士開講”昨日在理大蔣震劇院舉辦，一眾嘉賓在台上合照。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，記者陳煒琛報導：化石能源消耗及二氧化碳等氣體大幅排放威脅著人類可持續發展，為應對此一挑戰，國家已明確提出到2030年實現碳達峰，2060年達成碳中和目標。材料科學家、中國科學院院士成會明昨日（27日）在港出席活動時指出，當前人類社會處於第四次能源革命，即從化石能源到可再生能源，可再生能源的規模利用是碳中和目標的根本實現路徑。他認為抓住此次機會，國家發展就可實現“彎道超車”。



第四期“紫荊.院士開講”昨日在理大蔣震劇院舉辦，材料科學家、中國科學院院士成會明與中國工程院院士、深圳大學特聘教授範滇元分別圍繞能源材料、碳中和等話題發表演講，並與現場的青年人交流。



成會明表示，實現碳達峰和碳中和的根本是可再生資源的規模利用。他透露，未來太陽能將是可再生能源規模化利用的核心，若能有效利用太陽能，則能在一定程度上滿足全球能源需求。至於在可再生能源的高效利用方面，成會明補充，先進儲能、氫能技術是關鍵因素。



當被問及國家在碳中和人才培養政策時，成會明直言，目前國家並沒有單獨就碳中和人才培養上制定特別的政策，而是將其融入到各個學科發展中。但成會明表示，國家針對碳中和所需要的特別學科正進行布局，近年來亦開設了儲能科學與工程專業。



範滇元以《追夢高強激光六十年》為題發表演講，介紹激光的起源與基本特性，並重點介紹激光武器、激光核聚變能源等高強激光重要實際應用場景。範滇元院士表示，聚變能源是近乎完美的能源，且地球上的聚變能儲量幾乎用之不竭，但聚變反應的條件極為苛刻，仍需繼續研究。他鼓勵香港青年勇敢面對科學研究的挑戰，追求更大的科學夢想。