我國公布第七批71處國家級烈士紀念設施。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，經國務院批准，2月25日，退役軍人事務部正式公布第七批國家級烈士紀念設施名單，新增包括北京“三一八”烈士公墓等71處設施。至此，我國國家級烈士紀念設施達348處，覆蓋全國各省（區、市），這些設施紀念意義重大，基礎設施完備，規劃特色鮮明，在教育功能發揮方面更為突出。



據瞭解，烈士紀念設施實行分級保護管理，目前全國共有縣級及以上烈士紀念設施4400餘處，每年接待各界群眾祭掃瞻仰1.5億多人次，成為弘揚英烈精神、開展革命傳統教育和愛國主義教育、培育社會主義核心價值觀的重要陣地。



此次獲批的國家級烈士紀念設施，涵蓋辛亥革命、大革命、土地革命、抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝、社會主義建設等不同歷史階段，既有紅軍長征湘江戰役紀念園、黑山阻擊戰烈士陵園（黑山阻擊戰紀念館）等反映重大戰役戰鬥的遺址，也有王盡美烈士紀念館、葉挺紀念館等紀念著名英烈人物的場所，進一步織密了全國紅色教育網絡。



烈士紀念設施是黨和國家的紅色基因庫，第七批國家級烈士紀念設施的公布，不僅是對英烈的深切緬懷，更是對紅色文化的賡續傳承。退役軍人事務部要求，各地退役軍人事務部門要深入貫徹落實習近平總書記關於烈士褒揚工作重要指示批示精神，用心用情用力保護好、管理好、運用好紅色資源，挖掘英烈事跡，提升展陳水平，講好英烈故事，進一步發揮國家級烈士紀念設施宣教示範引領作用，營造崇尚英雄、緬懷先烈、爭做先鋒的濃厚氛圍，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業凝聚強大精神力量。