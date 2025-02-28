菲律賓首都一住宅樓發生火災致8人死亡

2月27日，菲律賓首都馬尼拉的奎鬆城一居民區發生火災。據菲律賓消防局稱，火災造成8人死亡。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，菲律賓消防部門27日說，當天凌晨首都馬尼拉大區奎鬆市一住宅樓發生火災，造成8人死亡。



消防部門表示，發生火災的是奎鬆市郊區一棟三層住宅樓，消防員用近一小時撲滅大火。



目前，火災原因仍在調查中。