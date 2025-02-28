中老500千伏聯網工程老撾段啟動建設

中評社北京2月28日電／據新華社報導，中老500千伏聯網工程老撾段建設啟動儀式26日在老撾首都萬象舉行，項目建成後將大幅提升中老電力互通互濟。



老撾總理宋賽和政府官員，中國政府及企業代表等共同參加啟動儀式。老撾能礦部部長波賽致辭時說，中老500千伏聯網項目是戰略性能源項目，將更好支撐老撾經濟發展，進一步擴大老撾和中國南方省份電網互聯和電力互濟。



中國駐老撾大使方虹表示，項目是中老兩國繼中老鐵路之後，深化務實合作、共建“一帶一路”的又一重大成果。電力作為經濟社會發展的“先行官”，是增進民生福祉、促進區域繁榮的關鍵支撐。要繼續落實兩黨兩國領導人達成的重要共識，以中老經濟走廊建設為主軸，以電網互聯互通持續深化雙方能源電力領域合作。



中老500千伏聯網工程是納入中老命運共同體行動計劃的重大工程項目，計劃於2026年竣工投產。屆時，中老雙向電力互濟能力預計達150萬千瓦、實現約30億千瓦時的清潔電力送電規模。



據介紹，中老500千伏聯網工程老撾段、中國段，分別由老撾國家輸電網公司（EDL－T）和中國南方電網公司投資建設。項目將在老撾境內新建1座500千伏變電站，通過1回183.5公里跨境輸電線路連接老撾烏多姆賽省納莫和中國雲南省西雙版納，並計劃建設2回230千伏線路連接老撾北部主幹網，投運後將有效助力老撾向瀾湄區域清潔能源互聯互通中心發展。



