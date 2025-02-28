鄉村新店見證鄉村發展新活力

在江西省吉安市永新縣一家無人機“4S”店，店主尹偉偉正在維修農用無人機。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，記者近日在江西的一些鄉村走訪發現，有的村裡開起農業植保無人機“4S店”，有的雜貨店依托體育賽事熱度賣起了體育用品，還有的山村發展出上千家網店。走進這些“鄉村新店”，鄉村發展的蓬勃活力撲面而來。



無人機“4S店”：1年培訓上千人次農村“飛手”



【鄉村故事】“眼看正是油菜管護的關鍵時候，偏偏無人機壞了，咱‘4S店’修好最快要多久？”一大早，江西省高安市石腦鎮農民周建成帶著槳葉損壞的無人機匆匆趕來。



周建成口中的無人機“4S店”，是石腦鎮一家無人機銷售維修店。近年來，伴隨規模化和機械化種植的趨勢，農業植保無人機逐漸成為常見農具。為滿足農民無人機保養維修、技術培訓等方面需求，一批扎根農村的無人機“4S店”應運而生。



無人機“4S店”店主張子強和工作人員一個多小時就修好了無人機。張子強說，如今農民不僅要靠經驗種田，還要懂技術、會經營。他每年都會組織技術人員為有意願的農民進行無人機技術培訓、講解保養知識，已累計培訓上千人次。



【背景掃描】數據顯示，2024年，全國植保無人機的保有量達到25.1萬架，作業面積達26.7億畝次，同比增長近25%。第六屆全國農民教育培訓發展論壇發布的《2024年全國高素質農民發展報告》顯示，獲得農民技術人員職稱、國家職業資格證書的占比，較上年分別提高5.5個百分點、2.4個百分點。



【記者觀察】近年來，農業無人機發展迅猛，應用場景不斷拓展，同時催生出一批相關技術人才。“無人機裝調檢修工”成為新職業。發展農業新質生產力，科技要打頭陣。隨著人工智能、數據、低空等技術應用場景進一步開拓，智慧農業前景可期。