美烏礦產協議是否具有經濟可行性

資料圖：美國總統特朗普稱，礦產協議將成為烏克蘭的“後盾”（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基定於28日赴美會見美國總統特朗普，並簽署烏美礦產協議。國際觀察人士認為，烏克蘭是重要的礦產資源供應國，烏美簽署協議的潛在影響不容低估。但在持續多年的俄烏衝突衝擊下，礦產協議實際執行將面臨多重障礙，經濟可行性仍有待觀察。



世界經濟論壇網站2024年7月發表的一篇文章說，作為國防、高科技、航空航天和綠色能源等行業所需關鍵原材料的全球主要供應商，烏克蘭擁有的潛力巨大。



文章說，烏克蘭是全球十大礦產資源供應國之一，其礦產資源約占全球總量的5%，包括占世界儲量7%的鈦礦，電池等行業必不可少的鋰礦，以及有色金屬和稀土等。此外，烏克蘭還擁有占全球儲量約20%的石墨，泥煤、高嶺土等礦產儲量也在全球位居前列。



然而，要發掘烏克蘭的資源潛力仍面臨多重挑戰。凱投國際宏觀經濟咨詢公司發布的報告認為，烏克蘭大部分礦藏開採在經濟層面短期內都不太可行，“如果礦產開發的經濟效益仍然不利，大多數預估儲量可能仍將留在地下”。



首先是安全問題。俄烏衝突持續的背景下，哪裡可以開採、誰來保障安全都是疑問。凱投國際宏觀經濟咨詢公司撰寫的報告稱，烏克蘭不少金屬和礦產所在區域飽受衝突破壞。另據英國廣播公司報導，受衝突影響，烏克蘭不少富含礦產資源的地區埋設了地雷。如果地雷未被清除，那麼開採礦產資源就不可能有效推進。



美國北卡羅來納州立大學供應鏈管理教授羅布·漢德菲爾德表示，多年衝突後，烏克蘭礦場狀況變得不明朗，“將產品送往市場的許多道路和物流渠道可能已遭破壞”。英國政治分析師伊恩·普勞德則認為，烏克蘭礦產能否開採取決於停火協議，以及“開採這些礦產後多久才能獲得回報”。



其次是成本問題。即使安全問題得到解決，烏礦產資源開發所需技術和成本也是協議執行難點。烏克蘭礦業咨詢公司地質投資集團首席執行官伊琳娜·蘇普倫對英國廣播公司表示，受開採技術制約，在烏克蘭開發這些礦產資源“非常困難且成本高昂”。