廣西三江：多彩非遺進校園

2月27日，廣西三江侗族自治縣江川小學的學生在學唱侗族大歌。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，新學期伊始，廣西三江侗族自治縣充分利用地方文化資源，常態化、沉浸式開展非遺進校園活動，豐富少兒的課餘文化生活，弘揚中華優秀傳統文化。