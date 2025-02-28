哥斯達黎加顧問：中國為何能駕馭全球逆風

哥斯達黎加前總統顧問探討中國為何能駕馭全球逆風。（圖片來源：中國日報） 中評社北京2月28日電／據中國日報報導，如果美國總統特朗普上任後頭幾周的所作所為不是一時衝動，而是一心要帶領美國沿著這條道路走下去，會對中國經濟前景產生影響嗎？



在回答這個問題之前，我們先分析一下中國的結構性優勢，即那些不依賴外部因素的優勢。中國至少具有六項結構性優勢。



第一，中國擁有規模龐大的國內市場，平均生產成本較低，從而確保了高科技和重工業產品的價格優勢，並實現了規模經濟。因此，無論中國是否進入海外市場，國內企業都可以生產出具有價格競爭力的產品。



第二，根據世界銀行發布的數據，中國居民儲蓄占國內生產總值（GDP）的比例超過44%，遠遠高於大多數西方經濟體。美國的這一比重約為18%，世界平均水平是27%。在此基礎上，中國可以在確保宏觀經濟穩定的同時拉動國內消費，並在貿易衝突中減輕出口下降對GDP的影響。



第三，中國加大對優質教育的投入，打造一支效率高、適應性強的勞動大軍。受過良好教育的人口更加理解預算約束的作用、為實現國家長期戰略目標擱置短期願望的意義以及制定發展政策時需要考慮一系列阻礙因素，由此增強社會凝聚力，而這正是推動投資和GDP增長的關鍵因素。



第四，自古以來，中國就致力於借助知識和技術來促進生產發展。中國發明了火藥、機械鐘、指南針、印刷術和造紙術等。1978年改革開放以來，中國持續加大研發經費投入，不斷攀登科學高峰，進而可在多個前沿領域與西方媲美。



第五，就促進經濟增長而言，中國政治制度具有西方經濟體所沒有的優勢。中國領導層在設計和落實經濟政策時非常務實，有意願有能力優化財政和貨幣政策，實現發展目標。中國的政治制度不僅有助於維護社會穩定，而且確保了目標、戰略和政策的連續性。有鑒於此，私人資本願意加大投資力度並做好承擔長期風險的準備。