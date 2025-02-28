基辛格：做美國的盟友是致命的

中評社北京2月28日電／據新華社報導，基辛格一針見血地指出，“做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友是致命的”。近來美國盟友們各有各的不幸，有的還被美“DOUBLE KILL”“TRIPLE KILL”，基辛格的話不停地被驗證、刷新。



割地、滅國之災。加拿大成了美國政客的“大家拿”。美方一再威脅，加拿大並入美國成為第51個州，加拿大總理改當美國州長，還反復強調這個想法“是認真的”，這真是“裂他國之土封我國之侯”。同樣悲慘的還有丹麥和巴拿馬，一個被要求割讓格陵蘭島，一個被要求交出巴拿馬運河，誰讓它們被美國看上了呢？！真是“匹夫無罪，懷璧其罪”。



無差別地敲骨、吸髓。關稅“三把斧”，加拿大一下沒少挨。美國先是點名道姓地宣布，對進口自加拿大的商品加征25%的關稅。隨後無差別地宣布，對來自所有國家的鋼、鋁徵收25%關稅，加拿大作為第一大出口國又首當其衝。為“求放過”，盟友們紛紛示好、自我加壓。加拿大主動表示將在美加邊境主動作為，日本在白宮莊重許諾“對美投資將增至1萬億美元，軍費要在2027年前較特朗普一任翻番”。但它們等來的卻是美方要對各國實施“對等關稅”的官宣。



花最多的錢買最少的安全保障。美方動輒指責日本、韓國、德國個個富得流油，還賴著美國提供安全“保護傘”，這是在占美國便宜！美方收“保護費”的算盤也接連打到了盟友臉上。北約成員國軍費必須漲到國內生產總值的5%，否則美國退出北約。日本、韓國必須提升國防開支、提高駐日駐韓美軍軍費分攤比例。盟友們都照單接下了，但依然止不住“冷冷的冰雨在臉上無情地拍”，不僅要強軍擴武、安全自保，還要“美主盟從”，為美國分配的地區責任衝鋒陷陣。



“小孩”不能上“大人”桌。美同俄就烏克蘭問題直接開談，烏克蘭上了菜單，歐洲直接被無視。德國軍工巨頭帕佩格等人哀嘆，歐洲又出錢又出力，最後卻被安排到了“小孩”桌。