2月26日，美國總統特朗普在白宮舉行內閣會議，討論為何稀土對美國如此重要。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／網評：解讀美烏礦產協議，魔鬼藏於細節中



來源：大公網 作者：周德武



2月26日，烏克蘭媒體率先披露了美烏“以礦產換安全”協議的全文，共11條。其核心是兩國成立共同基金，基金的構成主要是烏克蘭將礦產資源貨幣化之後所獲的收入，基金由美烏雙方共管，旨在將美方經濟利益最大化，以及用於烏克蘭的戰後重建。



烏方聲稱，與最初協議文本相比，最新版本删去了不利於烏克蘭的條款。特朗普最初要求烏克蘭用礦產收入的一半，償還對美的5000億美元“欠款”，其做法是，烏方須向兩國成立的共同基金注資5000億美元。但烏克蘭方面認定，美國的軍援和財政援助加起來也就1100多億美元，這其中還包括美政府承諾的“贈款”，贈款不能算作債務。新協議最後删去了這一條，不再要求烏克蘭向兩國成立的“共同基金”注資5000億美元，這讓烏克蘭如釋重負，好像撿了一個大便宜。



新協議要求，烏克蘭今後須將礦產、油氣開發及港口等基礎設施的收入一半注入到兩國共同設立的基金之中。而美方的出資形式，將由兩國經濟部門立即著手談判，並最終簽定《基金協議》。框架協議寫明：“美國政府持有的基金股權和金融權益的最高比例，以及美國政府代表的決策權，將在適用法律允許範圍內確定”；“共同所有權將考慮參與者的實際貢獻。該基金將由烏克蘭政府和美國政府代表共同管理”。



至於澤連斯基心心唸唸的安全保障問題，在烏方的要求之下，加進了“美方支持烏克蘭為安全保障及持久和平所作的努力”，至於更多的保障就顯得十分模糊了。特朗普在2月25日的第一次內閣會議上明確表示，“我不會提供更多的安全保障”，“這事得交給歐洲來做”。寥寥數言算是特朗普的心裡話，特朗普特別強調，“烏克蘭忘掉北約吧。”