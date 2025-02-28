資料圖：奧地利將迎來三黨聯合政府（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，奧地利人民黨、社民黨和新奧地利黨27日宣布就組建三黨聯合政府達成協議，奧地利將迎來三黨聯合政府。



當天上午，奧地利人民黨、社民黨和新奧地利黨三黨黨首在國會大廈公布了聯合執政協議。根據協議，新內閣將有21名成員。其中，人民黨提名總理及5名部長、3名國務秘書人選，社民黨提名包括副總理在內的6名部長、3名國務秘書人選，新奧地利黨提名2名部長和1名國務秘書人選。此外，新政府將調整預算以避免觸發歐盟的財政赤字程序，同時移民政策也將大幅收緊。



三黨黨首表示，已將聯合執政協議提交奧地利總統範德貝倫。



據當地媒體報導，三黨聯合執政協議還需在各自黨內獲得批准，三黨將在3月3日前完成審批程序並確定內閣提名人選。預計人民黨黨首克里斯蒂安·施托克爾將成為新一任奧地利總理，新政府最早可能3月3日宣誓就職。



2024年9月29日，奧地利舉行國民議會選舉，極右翼民粹主義的自由黨首次成為議會第一大黨，但所獲議席未超半數。中右翼人民黨位居第二，中左翼社民黨排名第三。範德貝倫先後授權時任總理、人民黨黨首內哈默和自由黨黨首基克爾組建新政府，但兩人組閣均以失敗告終。