紅磡站前碼頭用地擬打造成海濱新地標，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立游艇會。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／網評：香港經濟“開門紅”提振市場信心



來源：大公網 作者：宇 文（國際關係學者）



香港經濟開局向好，各個領域呈現出蓬勃發展的新氣象，催生活力“新香港”。



2月26日，香港特區政府財政司司長陳茂波公布2025／2026財政年度特區政府財政預算案。數字顯示，2024年，香港經濟實現2.5%的溫和增長，通脹整體輕微，基本消費物價通脹率為1.1%。2025年，預計香港GDP增幅為2%至3%，基本通脹率和整體通脹率分別控制在1.5%至1.8%。人們注意到預算案中既有鞏固基礎、提速發展的針對性措施，也有守正創新、培育新質生產力方面的具體舉措，重點包括在科技創新、北部都會區建設、鞏固及提升優勢產業、集聚人才、加強與粵港澳大灣區城市聯動、加速綠色發展等方面。



2月份的經濟數據尚未公布，但前一個月香港經濟各方面的表現都呈現亮色，市場活力盡顯。從消費物價指數來看，受春節等因素的影響，2025年1月份香港整體消費物價同比上升2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.6%。雖然香港面臨一定的通脹壓力，但整體看香港通脹仍維持相對溫和的水平，契合2025年香港設定的通脹預期目標。值得一提的是，相對溫和的通脹指標能夠促進香港經濟增長，經濟增長也會帶來一定的通脹壓力。但對香港而言，經濟穩增長至關重要，溫和通脹在預期之中。而且，香港和粵港澳大灣區內地城市形成強強聯合的城市互動，香港本地成本的高企也會因此稀釋緩解。



再看香港經濟領域的具體表現，均呈現出令人振奮的局面。



香港是全球自由貿易港，貿易表現可圈可點。1月份，香港進出口值均呈增長之勢，分別上升0.5%和0.1%，貿易順差21億港元。值得一提的是，雖然特朗普政府重拾“單邊主義”，在全球發起關稅戰，但1月份香港對美整體出口貨值增長14.8%。雖然後市存在一些挑戰，但美國發動的關稅戰不得人心，世界各國均表示對美加征關稅實施反制。在此情勢下，全球多邊主義正在形成合力，中國和其他貿易夥伴的合作關係會增強深化。祖國大市場和國家多元化的全球貿易格局，將為香港貿易賦能。而且，中央也出台了一系列惠港措施，助力香港經濟和貿易發展。