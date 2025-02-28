資料圖：以色列派團赴開羅參加加沙停火談判（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，以色列總理辦公室27日發表聲明說，以總理內塔尼亞胡已派談判代表團前往埃及首都開羅，就與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的後續停火安排展開磋商。



以色列外長薩爾當天在記者會上表示，以色列代表團此行意在評估與哈馬斯的談判是否有“共同基礎”。以方更傾向於在保持現有軍事部署的情況下，延長停火協議第一階段，而非按協議約定進入第二階段，即以軍全面撤離加沙地帶。只要哈馬斯釋放更多被扣押人員，以色列願意延長當前階段。



根據當前協議，停火協議第一階段將於實行42天後，即3月1日正式結束。



據以色列媒體報導，內塔尼亞胡當天與以國防部長卡茨、外長薩爾等高級官員舉行了兩輪會議。內塔尼亞胡希望將當前停火協議第一階段延長至3月1日以後，以爭取更多被扣押人員獲釋。卡茨表示，以色列願意延長當前協議，以讓更多乃至所有被扣押人員獲釋。他同時強調，實現這一目標的最有效方式仍是“真實可靠的軍事威懾”，這也是以方當前的戰略核心。



《耶路撒冷郵報》當天援引以色列官員的話說，以色列不會在哈馬斯仍掌控加沙地帶的情況下撤出加沙地帶。



埃及國家新聞局27日在一份聲明中說，以色列和卡塔爾代表團當天抵達開羅，繼續就加沙地帶停火協議進行談判。美方也派代表參與談判。



1月15日，以色列與哈馬斯就加沙地帶停火達成協議。協議於1月19日生效。停火第一階段持續6周，其間雙方交換各自扣押的部分對方人員。根據停火協議，以色列和哈馬斯本應於2月3日開啟第二階段停火談判，討論釋放以方其餘被扣押人員以及以軍從加沙地帶撤出等事宜。然而，雙方並未進行實質性談判。