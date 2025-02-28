全國政協委員盧躍富：為產業工人謀更多福利

2024年全國兩會期間，盧躍富提交了兩份提案，分別是多措並舉推動年假落實，和加快“新八級工”職業技能等級制度在企業落實。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，盧躍富是重慶海爾洗衣機有限公司的一名噴粉班組長，也是第十四屆全國政協委員。



盧躍富用14年校准同一個動作，40－100微米的噴劑偏差，0.01克的粉末損耗，盧躍富始終在噴粉的道路上“打怪升級”。從最初的主動申請轉崗，從事被周圍人視為難題的噴粉工作，到努力鑽研攻克技術難關，入行至今他已參與40餘項創新。



從技術工人轉為管理人員後，盧躍富用心感受員工需求，提出合理建議，讓員工吃上免費的清肺餐，特崗員工每人每年可節省1416元，參與改造智能化綠色車間，使噴粉生產線空氣更清新，降低特崗員工職業病風險。



2024年全國兩會期間，盧躍富提交了兩份提案，分別是多措並舉推動年假落實，和加快“新八級工”職業技能等級制度在企業落實。兩份提案均得到了相關部門的回應。其中，“新八級工”職業技能等級序列，打破了技術工人成長的“天花板”，為一線工人搭建好“成長階梯”。



今年全國兩會召開在即，盧躍富正在準備一份關於完善落實工齡制度的提案。盧躍富說，作為工匠，他的追求是把事情做到極致；作為全國政協委員，他的追求是更多地為產業工人謀福利，為企業謀發展。



