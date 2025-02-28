﻿福建再頒17惠台措施　允台資製作廣電節目

福建近年大力促進兩岸融合發展。圖為當地舉辦的兩岸融合發展成果展覽。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月28日電／據大公網報導，為進一步關切台胞台企訴求，加快建設兩岸融合發展示範區，福建省27日發布第四批政策措施，貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（簡稱《意見》）。此次頒布的惠台措施共17條，包括試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司；鼓勵台灣工業設計機構在閩開展業務；支持台胞到寧德鋰電行業就業發展等，受到不少台胞台企肯定和稱讚，認為將進一步堅定了他們扎根大陸發展的信心。



閩企3年向台胞提供300個崗位



據福建省台辦副主任陳志勇介紹，《意見》發布以來，福建先後發布三批45條政策措施，取得良好反響。此次發布政策措施旨在推動福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，建設好兩岸融合發展示範區，為更多台胞台企在示範區發展創造更好條件，分享更多發展機遇。



此次17條措施涵蓋促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展三個方面。其中關於“試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司”這項措施備受關注。福建省廣播電視局副局長張明生表示，主要基於以下三點考慮：鼓勵更多台灣業者來閩投資發展；推動兩岸廣電視聽業者共同弘揚中華文化；助力傳播兩岸民眾喜聞樂見的視聽作品。



張明生介紹，福建將在福建省廣播電視局行政服務中心開設受理專窗，直接受理符合條件的台企申請。申請材料由原有的7類縮減至申請表、從業人員個人材料等2類，可通過現場、郵寄或網絡等方式提交，審批時限由原有的15個工作日縮減至10個工作日。



台灣電視人陳奇向大公報表示，該舉措簡化了申請流程，提升了審批效率，大大縮短了等候時間，必然會吸引更多台灣企業的關注，為兩岸文化交流搭建更便捷的橋梁。他期待未來兩岸影視文化產業能進一步多元融合，互利共贏。