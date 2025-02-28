政協委員張興贏：應對氣候變化不是選擇題

2月17日，張興贏（右一）在廣西環境企業調研。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，走訪企業收集數據，辦公室伏案完善提案……連日來，全國政協委員、中國氣象局科技與氣候變化司副司長張興贏的身影穿梭於廠房的轟鳴與辦公室的寂靜之間。“應對氣候變化不是選擇題，而是生存題。”張興贏常常這樣說。



作為長期從事大氣環境監測和氣候變化研究的科研工作者，張興贏多年來持續關注氣候變化對人民健康和社會經濟的影響，積極推動相關提案的完善與實施。過去7年，他提交的20件提案均已立案，並得到國家相關部委的逐一回應和落實。



2024年全國兩會，他攜《關於積極應對氣候變化引發健康風險的提案》走進會場，這份提案很快引起國家相關部委的高度關注。同年9月，國家疾控局等13部門聯合印發《國家氣候變化健康適應行動方案（2024－2030年）》，明確10個領域重點任務，為應對氣候變化引發的健康風險提供了系統性的解決方案。



與此同時，中國氣象局著手開展中國氣候健康風險區劃及應對措施研究，為守護公眾健康築起科學防線。“天氣預報不僅告知雨天打傘，更要未雨綢繆，守護好公眾健康的每一刻。”張興贏表示，中國氣象局在天氣預報中新增健康提醒功能，提供紫外線強度提示以防中暑和熱射病，並針對寒潮來臨，提醒老年人及心臟病患者關注氣溫變化對健康的影響。這一舉措有效融入健康預警，彰顯了對公眾健康的重視。



去年，張興贏來到廣西掛職，擔任自治區生態環境廳副廳長。過去一年間，他通過參與基層治理實踐，深刻認識到氣候變化對社會經濟發展的深遠影響。



張興贏指出，以廣西蔗糖產業為例，乾旱導致減產，洪澇破壞農田基礎設施，增加生產成本。這些氣候異常不僅影響農民收入，還波及糖業產業鏈，導致糖價波動，進而影響地方經濟。“氣候變化不僅是環境問題，更是經濟問題。科學應對是守護‘甜蜜事業’繁榮的關鍵。”張興贏表示，需推動氣候變化與農業經濟深度融合，將氣候挑戰轉化為綠色發展機遇。