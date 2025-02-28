香港預算案加力創科　吸引耐心資本

地平線機器人自去年10月在港掛牌上市後，股價表現節節上升。（大公報） 中評社香港2月28日電／新一份財政預算案繼續加力創科發展，成立人工智能研發院，推動研發成果轉化應用，並加強創科與金融結合發展，包括促進私募基金在港上市及港交所部署開通“科企專線”，助力特專科技及生物科企融資發展，以吸引更多科企落戶及耐心資本流入。



大公報報導，美國計劃對歐盟加征25%貿易關稅，反映全球政經充斥不確定、不穩定因素。在外圍變數多之下，香港更需要發掘內需潛力，特別要繼續加大發展創新科技的力度，打造成為增長引擎，加快經濟轉型，強化中長期經濟增長基礎，不應受到經濟轉型過程中產生的陣痛如財政赤字所影響，出現綁手綁腳的情況。



續投資未來 推動經濟轉型



因此，新一份財政預算案中繼續在創科之上投入更多資源，堅持投資未來、發展經濟的大方向正確。雖然本財年及下個財政年度綜合赤字預計為872億元及670億元，但預期來自北部都會區賣地收入增加，財赤可望逐步改善。財政司司長陳茂波在預算案中強調，推出強化版財政整合，以節流為主，開源為輔，加上善用政府資源，適度增加收入，大力削減開支，特區政府經常賬目將在25至26年恢復收支平衡，到26至27年度恢復盈餘。



事實上，今年香港經濟及金融開局不俗，股市勁升近20%，跑贏全球股市，成交增加至數千億元，新股上市強勁﻿復甦，而近期新樓盤銷售好轉，產生財富增值效應，加上體育及金融盛事接踵舉行，吸引更多高端旅客來港，對消費零售回暖起著重要支撐作用，配合當局適度增加發債，加快北部都會區建設。在私人消費及公共投資共同發力下，內需表現可能比預期為佳，不排除今年香港經濟實際增幅較預算案預測的2至3%為高。



看好經濟前景 港交所逆市升



市場對財政預算案反應正面，恒生指數昨天一度上破24000點大關，反映投資者看好香港經濟前景，其中港交所（00388）逆市上升。值得留意的是，預算案提出一系列加快培育新質生產力措施，並全力發展人工智能為關鍵產業，主要是人工智能為新質生產力的核心，賦能傳統產業升級轉型。預算案提到預留10億元成立香港人工智能研發院，促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用，可見當局積極抓緊國產AI大模型冒起帶來機遇，加力AI技術研發與應用。

