英國首相在援烏資金問題上公開反駁特朗普

2月27日，美國總統特朗普（右）與英國首相斯塔默在華盛頓白宮出席聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月28日電／據新華社報導，美國總統特朗普27日在白宮與到訪的英國首相斯塔默舉行會談。雙方圍繞英國等歐洲國家能否收回援助烏克蘭資金的問題發生分歧，斯塔默公開反駁特朗普，稱英國對烏援助的一大部分是“饋贈”，不會收回。



在雙方閉門會談開始前會見記者時，特朗普針對近日在美俄談判和美烏礦產協議等問題上他與烏總統澤連斯基發生的口角說，兩人彼此“生了一點小氣”，因為美國也想像歐洲國家那樣從對烏援助中得到點什麼。特朗普抱怨說，“你知道，他們（歐洲國家）能通過給（烏克蘭）錢收回他們的錢，我們的錢卻收不回來”。



斯塔默接過特朗普的話說：“我們也不會全部收回我們的（援烏資金）。我的意思是，（對烏援助的）一大部分是饋贈，是送出去的。有一些是貸款，但事實上主要是饋贈。”



這一場景與法國總統馬克龍24日到訪白宮時發生的一幕如出一轍。彼時，特朗普與馬克龍在白宮橢圓形辦公室見記者時提及對烏援助：“歐洲是把錢借給烏克蘭，最終他們能收回這筆錢。”話音未落，馬克龍伸出一只手拽了拽特朗普手臂，打斷他的講話。“不，事實上，坦率地說，我們付出了。我們支付了（援烏）總額的60%。就像美國一樣，包括貸款、擔保和（無償）撥款。”



一段時間以來，特朗普不斷抱怨與歐洲國家相比，拜登政府在俄烏衝突期間對烏援助的模式對美國“不公平”。為此，特朗普想利用美烏礦產協議逼迫烏克蘭交出本國礦產開採權，從而讓美國得到補償。經過多輪拉鋸，美烏雙方目前已就礦產協議達成一致，澤連斯基將於28日赴美與特朗普簽署協議。