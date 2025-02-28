中評社北京2月28日電／網評：華府“切香腸” 小心切到手指



來源：大公網 作者：朱穗怡



美台軍事勾連越來越猖狂。繼日前台軍照片顯示美軍現役少將參加台灣“漢光41號”兵推後，美國軍方25日在社交媒體上稱，包括台灣在內，來自美國、泰國、日本、韓國等國家及地區超過200名士兵參加在泰國舉行的2025年“金色眼鏡蛇”演習開幕式。但詭異的是，美軍在幾個小時後就修改貼文，悄悄把“台灣”（Taiwan）的字眼删掉。但相關事件仍引起外界高度關注。雖然近年“美台聯訓”已是公開的秘密，但由美方公開證實則是相當罕見，頗不尋常。這恐怕是美方的一種試探手段，即“切香腸”，看中國大陸會做出何種反應，然後再伺機而動。



美國國會早在“2022年國防授權法案”、“2023年國防授權法案”已提到邀請台灣方面參與環太平洋軍事演習，但美國軍方對此一直沒有太多動靜，直到最近才邀請台軍方參加聯合軍演，但不是環太平洋軍演，而是在泰國舉行的“金色眼鏡蛇”演習。美方的葫蘆到底賣的什麼藥？



環太平洋軍演是由美國主導的全球規模最大的軍事演習，每2年舉行一次，至今已有53年歷史。去年有29個國家參與聯合演習，內容涵蓋多領域作戰，包括反潛作戰、多艦水面作戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群的多軸防禦演習及實兵演練。而“金色眼鏡蛇”最初由美、泰兩國軍隊聯合舉行，後來新加坡、日本、韓國、印度尼西亞和馬來西亞等國也加入演練，是美軍在亞太地區最大規模演習。由此可見，環太平洋軍演的規模和聲勢比“金色眼鏡蛇”演習大得多，而美方目前只是安排台方以“觀察員”身份觀摩“金色眼鏡蛇”演習，即未派兵士參加實戰演練，顯然是一種試探性的動作，企圖一步步逼近中方的“紅線”，同時也不排除特朗普政府以此作為向中方談判的籌碼。如今台方雖只是“觀察員”，但日後美軍可根據相關情況允許台軍派兵赴泰國參加演練，甚至也可邀請台軍參加環太平洋演練。