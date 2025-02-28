中評社北京2月28日電／網評：確保財政穩健 培育發展新優勢



來源：大公網 作者：黃楚基（全国政协委员、思路研究会副会长）



2025／26年度財政預算案日前正式公布，預算案不但著眼現實問題，推出一系列有效控制公共開支的舉措以確保財政穩健，也為長遠經濟發展營造了有利條件。未來要在高效落實這些政策的基礎上，盡快完善配套措施，既要確保提供足夠的民生支援，排解民生憂難；也要高效培育新動能、新優勢，持續驅動經濟增長。



保障民生 嚴控開支



面對多重經濟挑戰帶來的財政赤字，預算案推出“財政整合”策略，在保障民生的同時，嚴格控制公共開支。預算案宣布所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，充分顯示出管治架構與全社會共渡時艱的擔當；亦提出在保持香港競爭力的前提下，適度拓展政府收入來源。當中包括提高部分政府收費，體現“用者自付”原則，例如增加各項人才和資本投資者入境計劃的簽證費，以及檢視政府隧道和主幹道收費、電動私家車牌照費等。



在縮減開支的同時，政府繼續為市民排憂解難。比如，調整100元印花稅適用範圍至400萬元或以下物業，以及發放額外半月綜援標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼亦做相若安排等。“兩元乘車優惠”雖然有所限制，但仍努力確保長者的基本日常出行都能享受優惠。這些措施反映出，政府努力在財政穩健和保障民生之間取得平衡。



創新科技是推動香港高質量發展的重要引擎，預算案中也強調透過制度改革和科技創新，因地制宜加速培育新質生產力，而人工智能正是當中核心。為推進人工智能產業發展，政府將會通過100億元“創科產業引導基金”加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。